"ЦСКА не готов конкурировать с "Зенитом" и "Спартаком" в тратах за новичков. И с точки зрения возможности, и с точки зрения целеполагания. При всем уважении к коллегам, возможно, у них есть своя логика, в том числе экономическая. Но мне сложно ее представить, вкладывая такие средства", - цитирует Бабаева "СЭ".
В зимнее трансферное окно московский ЦСКА приобрел нападающего Алеррандро, трансфер полузащитника Лоррана сорвался из-за того, что представители игрока изменили условия сделки.
К петербургскому "Зениту" в результате обмена с "Ботафого" присоединился Луис Энрике, в бразильский клуб последовал нападающий Артур, а летом к бразильцам присоединится полузащитник Вендел. Также команда Сергея Семака приобрела у ЦСКА полузащитника Сашу Зделара и арендовала защитника "Галатсарая" Огнена Мимовича.
Московский "Спартак" в зимнее трансферное окно приобрел полузащитника Пабло Солари, голкипера Илью Помазуна и нападающего Ливая Гарсию. Переход последнего обошелся красно-белым в 20 миллионов евро, этот трансфер стал рекордным в истории клуба.
Бабаев: ЦСКА не готов конкурировать с "Зенитом" и "Спартаком" в тратах за новичков
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о трансферной политике "армейцев".
Фото: ПФК ЦСКА