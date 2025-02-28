"В данном варианте переход в "Крылья" — оптимально для Зиньковского, на него совсем Станкович не рассчитывал. И Антон пошел за игровой практикой. Здорово. Другое дело, что многие сейчас говорят, что он вернется сейчас на свой уровень и снова будет блистать, но Зиньковскому 29 лет уже. На свой уровень вернется-то точно. Другое дело, что в топ-клубах успеет ли он заиграть, когда ему 30 лет будет?" - цитирует Радимова "РБ Спорт".
Антон Зиньковский перешел в самарские "Крылья Советов" из московского "Спартака" в зимнее трансферное окно на правах аренды до конца этого сезона. В сезоне-2024/2025 полузащитник провел за красно-белых во всех турнирах 13 матчей и записал на свой счет 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 2,5 миллионов евро.
После 18-ти сыгранных туров самарцы занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 18-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России команда Игоря Осинькина сыграет на выезде с "Краснодаром", который лидирует в таблице с 39-ю очками в своем активе.
Радимов: переход в "Крылья" - оптимально для Зиньковского, на него совсем Станкович не рассчитывал
Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов оценил переход Антона Зиньковского из "Спартака" в "Крылья Советов".
Фото: ФК "Крылья Советов"