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Мостовой: Карпин устал? Его никто же не заставлял работать на два фронта

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался об уходе Валерия Карпина из "Ростова".
Фото: РФС
"Карпин устал? Его никто же не заставлял работать на два фронта. Совмещение для меня неприемлемо. Это дополнительная нагрузка. Зачем это? Конечно, будешь уставать физически. Тебе 55 лет, а не 30 и не 40. Никто же не заставлял работать в "Ростове" и сборной. Надо было выбрать что-то одно", - сказал Мостовой в "РБ Спорт Подкаст".

Напомним, что ранее Валерий Карпин покинул пост главного тренера "Ростова". Перед этим наставник заявлял, что устал от работы и длительных переездов, специалист также занимает пост главного тренера сборной России. В марте национальная команда проведет товарищеский матч с Замбией, а в июне сыграет с Белоруссией и Нигерией.

После 18-ти сыгранных туров ростовчане располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 26-ю набранными очками. В воскресенье, 2-го марта, южане сыграют на своем поле с московским "Динамо" в 19-м туре чемпионата России. Новым главным тренером южан был назначен Джонатан Альба.

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