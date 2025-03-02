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Metaratings: Медина останется в "Спартаке" до конца сезона-2024/25

По информации СМИ, вингер "Спартака" Хесус Медина останется в составе московского клуба, как минимум, до конца сезона-2024/25.
Фото: ФК "Спартак"
При этом сообщается, что красно-белые хотят продать парагвайского футболиста, поэтому летом продолжат поиски нового клуба для него.

Хесус Медина является игроком "Спартака" с июля 2023 года. Его действующий контракт с московским клубом рассчитан на срок до 30 июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 5 млн евро.

В текущем сезоне вингер 19 раз выходил на поле, забил 3 гола, отдал 2 голевые передачи и получил 2 желтые карточки.

Источник: Metaratings

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