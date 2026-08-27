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"Динамо" готовит громкий трансфер за €10 млн — Иван Карпов

Как сообщает Иван Карпов, московское "Динамо" близко к приобретению 25-летнего вингера "Фламенго", с которым планирует заключить долгосрочный контракт.
Фото: Ruano Carneiro/Getty Images
По информации журналиста Ивана Карпова, бело-голубые согласовывают трансфер эквадорца Гонсало Платы за €10 млн. Если сделка состоится, он подпишет соглашение с московским клубом до 2031 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии вингер провел 14 матчей, забил два мяча и отдал три результативные передачи.

Плата защищает цвета "Фламенго" с августа 2024 года. Всего за бразильский клуб эквадорец сыграл 99 встреч во всех турнирах, отметившись девятью голами и 14 ассистами.

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