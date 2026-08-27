"Динамо" готовит громкий трансфер за €10 млн — Иван Карпов

Как сообщает Иван Карпов, московское " Динамо " близко к приобретению 25-летнего вингера "Фламенго", с которым планирует заключить долгосрочный контракт.

Фото: Ruano Carneiro/Getty Images

По информации журналиста Ивана Карпова, бело-голубые согласовывают трансфер эквадорца Гонсало Платы за €10 млн. Если сделка состоится, он подпишет соглашение с московским клубом до 2031 года.



В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии вингер провел 14 матчей, забил два мяча и отдал три результативные передачи.



Плата защищает цвета "Фламенго" с августа 2024 года. Всего за бразильский клуб эквадорец сыграл 99 встреч во всех турнирах, отметившись девятью голами и 14 ассистами.