По информации журналиста Ивана Карпова, бело-голубые согласовывают трансфер эквадорца Гонсало Платы за €10 млн. Если сделка состоится, он подпишет соглашение с московским клубом до 2031 года.
В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии вингер провел 14 матчей, забил два мяча и отдал три результативные передачи.
Плата защищает цвета "Фламенго" с августа 2024 года. Всего за бразильский клуб эквадорец сыграл 99 встреч во всех турнирах, отметившись девятью голами и 14 ассистами.
"Динамо" готовит громкий трансфер за €10 млн — Иван Карпов
Как сообщает Иван Карпов, московское "Динамо" близко к приобретению 25-летнего вингера "Фламенго", с которым планирует заключить долгосрочный контракт.
Фото: Ruano Carneiro/Getty Images