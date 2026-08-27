Аршавин о переходе Батракова в "Галатасарай": ему надо двигаться дальше

Андрей Аршавин считает трансфер Алексея Батракова в "Галатасарай" хорошим вариантом для дальнейшего развития карьеры 21-летнего футболиста.

Фото: ФК "Галатасарай"

"Это талантливый футболист, большая звезда нашей лиги. И ему надо двигаться дальше. То, что путь лежит через "Галатасарай", — не самый плохой вариант", — заявил Аршавин.