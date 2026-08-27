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Аршавин о переходе Батракова в "Галатасарай": ему надо двигаться дальше

Андрей Аршавин считает трансфер Алексея Батракова в "Галатасарай" хорошим вариантом для дальнейшего развития карьеры 21-летнего футболиста.
Фото: ФК "Галатасарай"
Заместитель генерального директора "Зенита" положительно отреагировал на переход Батракова из "Локомотива" в турецкий клуб.

"Это талантливый футболист, большая звезда нашей лиги. И ему надо двигаться дальше. То, что путь лежит через "Галатасарай", — не самый плохой вариант", — заявил Аршавин.

Он также считает, что стамбульский клуб может стать для россиянина трамплином в топ-чемпионат Европы. По словам Аршавина, Батраков заслуживает места в основном составе "Галатасарая", а успешное выступление в Лиге чемпионов способно привлечь внимание других европейских команд.

Аршавин также назвал €25 млн серьезной суммой за 21-летнего российского игрока, который ранее не выступал в еврокубках, и отметил, что продажа выглядит разумным решением для "Локомотива".

Батраков перешел в "Галатасарай" 20 августа. За основную команду железнодорожников он провел 84 матча, забил 34 гола и отдал 23 результативные передачи.

Источник: "Спорт-Экспресс"

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