«Для всех в Бразилии стало сюрпризом, что наш главный тренер составил список из 52 футболистов на два раунда отборочных матчей.
Что касается Дугласа Сантоса, то его попадание — полная неожиданность. У него есть российский паспорт — это проблема. Но пока он в списке вместе с Энрике, оба они являются частью селесао. Но в конечном итоге, думаю, Сантос не попадет в окончательный список. У тренера есть более подходящие варианты на его позицию», — заявил журналист Sport24.
Дуглас Сантос провел лишь одну игру за сборную Бразилии в 2016 году, приняв участие в товарищеском матче против сборной Панамы. Также в октябре 2024 года 30-летний защитник получил российский паспорт.
В текущем сезоне Дуглас провёл 24 игры во всех турнирах, в которых отдал четыре голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Согласно данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет 10 миллионов евро.
В Бразилии сомневаются в вызове Сантоса в сборную: у него есть российский паспорт — это проблема
Бразильский журналист Наполеон де Алмейда считает, что защитник «Зенита» Дуглас Сантос вряд ли попадет в окончательный состав национальной команды, несмотря на включение в расширенный список.
Фото: ФК "Зенит"