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Скопинцев: говорить, что ты предан лишь одному клубу, — это бред!

Футболист московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев считает, что в современном футболе нет места клубным пристрастиям, а преданность можно испытывать лишь к своей стране и народу.
Фото: ФК "Динамо"
«Сейчас уже нет клубных пристрастий: говорить, что ты предан лишь одному клубу, — это бред! Ты можешь быть предан только своей стране и народу. Вы все одной крови, и делить эмблемы между собой — это все предубеждения.

Соболев сказал, что он спартаковец до мозга костей, а в итоге перешел в «Зенит»? Так сложилась жизнь. Если его слова кого-то задевают, думаю, самого Соболева это не волнует», — цитирует Скопинцева «РБ Спорт».

В текущем сезоне Скопинцев принял участие в 20 матчах за «Динамо» во всех турнирах, в которых отметился одним результативным пасом. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего защитника составляет 3 миллиона евро. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

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