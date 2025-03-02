«Сейчас уже нет клубных пристрастий: говорить, что ты предан лишь одному клубу, — это бред! Ты можешь быть предан только своей стране и народу. Вы все одной крови, и делить эмблемы между собой — это все предубеждения.
Соболев сказал, что он спартаковец до мозга костей, а в итоге перешел в «Зенит»? Так сложилась жизнь. Если его слова кого-то задевают, думаю, самого Соболева это не волнует», — цитирует Скопинцева «РБ Спорт».
В текущем сезоне Скопинцев принял участие в 20 матчах за «Динамо» во всех турнирах, в которых отметился одним результативным пасом. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего защитника составляет 3 миллиона евро. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.
Скопинцев: говорить, что ты предан лишь одному клубу, — это бред!
Футболист московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев считает, что в современном футболе нет места клубным пристрастиям, а преданность можно испытывать лишь к своей стране и народу.
Фото: ФК "Динамо"