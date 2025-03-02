"Это немного удивительно, потому что при VAR это вообще не должно работать. Но Соболев в этом не одинок, Леау продолжает так же делать в "Милане". Соболев хочет быть полезен "Зениту", неважно, придется ему нырять или нет. Но он в последних матчах не играл с основным составом", - приводит слова Аршавина "Матч ТВ".
Нападающий Александр Соболев выступает в составе петербургского "Зенита" с августа 2024 года. С того времени 27-летний форвард в составе сине-бело-голубых в общей сложности принял участие в 17 официальных матчах, в которых 2 раза забил в ворота соперников, 1 раз отдал голевую передачу на партнера и получил 3 жёлтые карточки.
Аршавин - о нырках Соболева: он хочет быть полезен "Зениту"
Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался об игре нападающего петербургского "Зенита" Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"