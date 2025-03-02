"Я прекрасно представляю, что бывает, когда ты как тренер не нашёл точек соприкосновения с большими футболистами, которые уже на второй год чемпионств могут зазнаться и подумать про себя, что вся заслуга только в них самих, а остальные уже между прочим. Поэтому роль Семака в успехах "Зенита" колоссальна. Конечно, у него очень большие ресурсы и хорошо организованное хозяйство, но этим нужно уметь распоряжаться", - приводит слова Игнатьева Legalbet.
Сергей Семак занимает пост главного тренера петербургского "Зенита" с мая 2018 года. С тех пор сине-бело-голубые под его руководством шесть сезонов подряд завоевывали золотые медали чемпионата России. Контракт 49-летнего специалиста с петербургским клубом рассчитан на срок до конца сезона-2029/30.
В текущем сезоне "Зенит", набрав в 19 матчах 40 очков, делит с московским "Спартаком" и футбольным клубом "Краснодар" первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
"У него очень большие ресурсы". Борис Игнатьев указал, какую роль играет Семак в чемпионствах "Зенита"
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился своим мнением о работе Сергея Самака во главе петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"