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Станкович: многие игроки "Спартака" поменяли свое отношение к игре

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович отметил, что после его прихода в команду футболисты стали иначе относиться к игре.
Фото: ФК "Спартак"
«Как команда мы прибавили во многих моментах, в том числе в настрое. Последние 10 минут матча мне не понравились, нам есть к чему стремиться. Многие игроки поменяли свое отношение к игре. Наша команда никогда не сдается и не будет сдаваться» , — цитирует Станковича «РИА Новости Спорт».

На данный момент «Спартак» демонстрирует серию из семи побед подряд в Российской Премьер-лиге. Этот результат покорился впервые в XXI веке для красно-белых.

После 19 туров «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков.

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