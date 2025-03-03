«Солари — это усиление для «Спартака». Бонгонда и Солари играют на одной позиции. Пабло может еще и слева сыграть. Но я думаю, Маркиньоса сейчас никто не подвинет. Он пахал так, особенно до перерыва! Пока ему никто не сможет составить конкуренцию. Что касается Бонгонды, он тоже старался, но ничего особенного не показал. Не отдал пас, не забил. Но есть конкуренция. Это хорошо», — цитирует Шавло «Евро-Футбол.Ру».
В недавнем матче против «Оренбурга» Солари отметился голом, а Маркиньос стал автором двух результативных передач.
В текущем сезоне бразильский вингер провёл за «Спартак» 22 встречи, в которых отдал 7 голевых передач. По оценкам Transfermarkt, его текущая рыночная стоимость составляет 4,5 миллиона евро. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
25-летний полузащитник перешёл в «Спартак» прошлым летом из «Ференцвароша» за 5 миллионов евро.
Шавло: Маркиньос в "Спартаке" сейчас вне конкуренции
Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал победу команды над «Оренбургом» (2:0) в 19-м туре РПЛ и отметил вклад новичка Пабло Солари, а также полузащитника Маркиньоса.
Фото: ФК "Спартак"