«В следующем туре будет дерби Самарской области. Будет сочно, если он там забьет и отпразднует. Он выиграл всю борьбу — из 15 единоборств он выиграл 13. Он совсем другой уровень.
В плане понимания игры Дзюба — космос, он на другом уровне по сравнению с остальными. В первом тайме его дико бесило, когда мяч летал с одной стороны на другую. По губам можно было прочитать, что он думает о своих партнерах в этом матче. Он в хорошем настроении. Тедеев сказал, что на сборах его приходилось даже притормаживать», — заявил Генич «Матч ТВ».
В матче 19-го тура МИР РПЛ «Акрон» уступил «Пари НН» 1:2. Дзюба забил 233-й гол в своей карьере, догнав Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров российской футбольной истории.
В текущем сезоне Артем принял участие в 12 матчах за «Акрон», забив 4 гола и сделав 3 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца текущего сезона. По оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 36-летнего нападающего составляет 1,8 миллиона евро.
После 19 туров «Акрон» занимает двенадцатое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 22 очка.
Генич: в плане понимания игры Дзюба — космос, он на другом уровне по сравнению с остальными
Комментатор Константин Генич поделился мнением о нападающем «Акрона» Артеме Дзюбе, заявив, что он обладает уникальным уровнем понимания игры, который выделяет его среди остальных игроков команды.
Фото: ФК "Акрон"