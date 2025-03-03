«Локомотив» радует тем, что в его основном составе выходят девять россиян. Усиление, наверное, можно было сделать для скамейки. Или, как многие считают, если брать футболиста, то того, который будет сильнее нынешних. Состав более-менее укомплектован, уже какие-то сочетания есть, играли же этим составом в первой части. Понятно, что сейчас тяжело бороться за медали, но будет прекрасно, если команда сложится через несколько лет», — цитирует Семшова «Советский Спорт».
«Локомотив» после 19 туров занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков. Отставание от первого места составляет четыре очка.
Семшов: "Локомотив" радует тем, что в его основном составе выходят девять россиян
Экс-игрок сборной России Игорь Семшов поделился мнением о составе и перспективах «Локомотива».
Фото: ФК "Локомотив"