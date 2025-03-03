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Спортивный юрист объяснил, при каком условии Дуглас Сантос может вернуться в сборную Бразилии

Спортивный юрист Юрий Зайцев высказался о возможном выступлении защитника петербургского "Зенита" Дугласа Сантоса за сборную России или Бразилии.
Фото: ФК "Зенит"
"Вернуться в бразильскую сборную он может только при одном условии — если он не сыграет за сборную России ни одного матча, будь то официальная или неофициальная встреча. Если он не сыграют за сборную России, то может обратиться в ФИФА и попроситься обратно в сборную Бразилии, но тогда он навсегда утратит возможность сыграть за российскую сборную и будет считаться легионером", - приводит слова Зайцева "Матч ТВ".

3 марта защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос, который, будучи уроженцем Бразилии, в октябре был принят в российское гражданство, был включен в расширенный список сборной России для участия в мартовском учебно-тренировочном сборе. При этом несколькими днями ранее он был включен в расширенный список сборной Бразилии.

При этом, согласно опубликованному на сайте "Зенита" официальному заявлению, ФИФА разрешила получившему российский паспорт 30-летнему футболисту выступать за национальную команду России.

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