Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сочи
0 - 0 0 0
СоколЗавершен
Ротор
0 - 0 0 0
УралЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вильярреал
0 - 0 0 0
Эспаньол1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ювентус
0 - 0 0 0
Верона1 тайм

Кубок Англии

Новости
Ноттингем Форест
0 - 0 0 0
Ипсвич1 тайм

Голенков рассказал, что в "Ростове" четыре капитана и на каждую игру будет выходить новый

Нападающий "Ростова" Егор Голенков рассказал, кто был назначен капитаном после ухода из команды хавбека Данила Глебова.
Фото: ФК "Ростов"
"Джонатан Альба обозначил, что в команде четыре капитана – на каждую игру будет выходить новый. Ребята из списка капитанов – это Комличенко, Осипенко, Байрамян и я соответственно", - цитирует Голенкова "РБ Спорт".

25-летний Егор Голенков, играющий на позиции центрального форварда, защищает цвета "Ростова" с 2022 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за команду 21 матч в чемпионате и Кубке России, в которых забил 8 мячей и отдал три голевые передачи.

Напомним, в это зимнее трансферное окно состав ростовчан покинул капитан команды Данил Глебов, перешедший в московское "Динамо".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится