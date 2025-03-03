"Джонатан Альба обозначил, что в команде четыре капитана – на каждую игру будет выходить новый. Ребята из списка капитанов – это Комличенко, Осипенко, Байрамян и я соответственно", - цитирует Голенкова "РБ Спорт".
25-летний Егор Голенков, играющий на позиции центрального форварда, защищает цвета "Ростова" с 2022 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за команду 21 матч в чемпионате и Кубке России, в которых забил 8 мячей и отдал три голевые передачи.
Напомним, в это зимнее трансферное окно состав ростовчан покинул капитан команды Данил Глебов, перешедший в московское "Динамо".
Голенков рассказал, что в "Ростове" четыре капитана и на каждую игру будет выходить новый
Нападающий "Ростова" Егор Голенков рассказал, кто был назначен капитаном после ухода из команды хавбека Данила Глебова.
Фото: ФК "Ростов"