«Для самого Тюкавина в первую очередь это большая проблема. Надо пожелать Косте здоровья! Второе, для «Динамо», конечно, тоже большая сложность, он многие вопросы решал, один из лучших нападающих нашей лиги. И у «Динамо», я думаю, вероятность того, что они не станут чемпионом, приблизилась к 0,1%. Особенно в контексте той игры, которую они показали на предсезонке, и той, что выдали в Ростове», — цитирует Радимова «РБ Спорт».
У Тюкавина диагностировано субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена. Его ждёт операция и дальнейшее восстановление. Ориентировочные сроки — около полугода.
В текущем сезоне Тюкавин сыграл 22 матча во всех турнирах, забив 8 голов и отдав 3 голевые передачи. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 22-летнего нападающего составляет 16 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2028 года.
После 19 туров «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков. Отставание от лидера составляет 4 очка.
Радимов — о травме Тюкавина: вероятность чемпионства "Динамо" теперь близка к нулю
Экс-футболист сборной России Владислав Радимов высказался о серьезной травме нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, полученной в матче с «Ростовом».
Фото: ФК "Динамо"