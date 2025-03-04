«Как Галактионов прокачивает молодых? Честно, и сам не понимаю. У него сильные помощники, аналитики. Важны и дополнительные занятия после тренировок. Да и весь процесс — ты понимаешь, что и как делать с мячом, какие решения принимать. Вот как Гвардиола живет футболом, все досконально изучает — так и Галактионов. Ему правда нравится футбол, он погружен в игру. И — что было важно в том числе для меня — доверяет молодым. Дает много шансов, несмотря на ошибки», — заявил Агапов Sport24.
Под руководством Галактионова Агапов сыграл 16 матчей за «Пари Нижний Новгород», а также принял участие в двух матчах за сборную России до 21 года.
В настоящее время Галактионов занимает пост главного тренера московского «Локомотива». Под его руководством команда располагается на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 19 туров, набрав 36 очков.
Агапов: Галактионов живет футболом, как Гвардиола
Защитник ЦСКА Илья Агапов, арендованный «Пари НН», рассказал о работе под руководством Михаила Галактионова, ныне возглавляющего «Локомотив».
Фото: ФК "Локомотив"