"Сложно сказать. Пока я вообще не понимаю, тренер он или нет. Каких-то индивидуальных вещей или своего стиля у "Спартака" пока нет. Он играет за счет классных футболистов, но за которых переплачено минимум в два раза. Хотя ребята неплохо подготовлены и действительно могут играть", - приводит слова Червиченко "Евро-Футбол.Ру".
Сербский специалист Деян Станкович занимает пост главного тренера московского "Спартака" с мая 2024 года. Действующий контракт 46-летнего тренера с российским клубом рассчитан на срок до конца сезона-2025/26.
Ранее Станкович возглавлял белградскую "Црвену Звезду", с которой трижды выигрывал чемпионат Сербии, итальянскую "Сампдорию" и будапештский "Ференцварош", с которым единожды выиграл чемпионат Венгрии.
Червиченко: пока я вообще не понимаю, Станкович - тренер или нет
Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко ответил на вопрос, можно ли нынешнего наставника красно-белых Деяна Станковича назвать тренером-победителем.
Фото: ФК "Спартак"