Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Брюгге
1 - 3 1 3
Астон ВиллаЗавершен
Боруссия Д
1 - 1 1 1
Лилль2 тайм
Реал Мадрид
2 - 1 2 1
Атлетико2 тайм
ПСВ
1 - 7 1 7
Арсенал2 тайм

Червиченко: пока я вообще не понимаю, Станкович - тренер или нет

Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко ответил на вопрос, можно ли нынешнего наставника красно-белых Деяна Станковича назвать тренером-победителем.
Фото: ФК "Спартак"
"Сложно сказать. Пока я вообще не понимаю, тренер он или нет. Каких-то индивидуальных вещей или своего стиля у "Спартака" пока нет. Он играет за счет классных футболистов, но за которых переплачено минимум в два раза. Хотя ребята неплохо подготовлены и действительно могут играть", - приводит слова Червиченко "Евро-Футбол.Ру".

Сербский специалист Деян Станкович занимает пост главного тренера московского "Спартака" с мая 2024 года. Действующий контракт 46-летнего тренера с российским клубом рассчитан на срок до конца сезона-2025/26.

Ранее Станкович возглавлял белградскую "Црвену Звезду", с которой трижды выигрывал чемпионат Сербии, итальянскую "Сампдорию" и будапештский "Ференцварош", с которым единожды выиграл чемпионат Венгрии.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится