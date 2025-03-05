- Я бы поехал. Но правильно Аршавин говорит: сначала нужно понять, куда. Ехать абы куда, лишь бы в Европу, думаю, не стоит. Европа Европе рознь. Как Заха поехал - это одно дело. А смысла ехать в клуб-середняк условной Сербии на худшие финансовые и бытовые условия я не вижу. Российский чемпионат просто сильнее. У нас хорошая лига, - приводит слова Грулёва "Чемпионат".
25-летний нападающий Вячеслав Грулёв является воспитанником клубной системы московского "Динамо" и всю свою карьеру выступал за бело-голубых, за исключением периода аренды в "Нижний Новгород" с января 2020 года по июнь 2020 года. В январе 2025 года Грулёв на правах свободного агента перешёл в "Пари НН".
В своём первом матче за волжан после трансфера Грулёв отметился забитым голом в ворота "Акрона" (2:1).
Грулёв: ехать абы куда, лишь бы в Европу, не стоит. У нас хорошая лига
Нападающий "Пари НН" Вячеслав Грулёв отреагировал на вопрос о желании уехать в европейский клуб.
Фото: ФК "Пари НН"