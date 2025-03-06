"Действительно, зная об окончании дисквалификации Поля Погба и признания CASом непреднамеренности принятия тестостероносодержащей пищевой добавки, мы рассматривали возможность подписания его в качестве свободного агента. Однако, с учётом того, что футболист был вне профессионального футбола 18 месяцев, и его неготовности приехать на сборы «Зенита» для оценки его физической и игровой готовности переговоры ни к чему не привели", - приводит слова Медведева "ВсеПроСпорт".
Французский полузащитник Поль Погба после расторжения контракта с итальянским "Ювентусом" в декабре 2024 года находится в статусе свободного агента. Ранее футболиста отстранили на 4 года из-за повышенного уровня тестостерона в допинг-пробе, но Спортивный Арбитражный суд до 18 месяцев сократил срок дисквалификации, которая завершится 10 марта.
Погба является чемпионом мира 2018 года, 4-кратным чемпионом Италии, 2-кратным обладателем Кубка Англии, 2-кратным обладателем Кубка Италии, а также победителем Лиги Европы.
В "Зените" подтвердили желание подписать Поля Погба зимой
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев рассказал о заинтересованности петербургского клуба в услугах французского полузащитника Поля Погба.
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