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Игорь Денисов: футболом должны управлять футбольные люди. Если меня кинуть в "Лукойл", через полгода "Лукойла" не будет

Бывший игрок сборной России Игорь Денисов поделился своим мнением о проблеме управления футболом в России.
Фото: ФК "Зенит"
"К сожалению, люди, которые занимаются нашим футболом, очень круто разбираются, я уверен, в бизнесе, но мне кажется, футбол – это немножко, мягко скажем, другое. И футболом, конечно, должны управлять футбольные люди. Если, допустим гипотетически, взять меня и кинуть сейчас в "Лукойл", сказать: Игорь, подними мне там прибыль на 20%, – я ее не то что не подниму, через полгода "Лукойла" не будет. И меня вместе с ним", - приводит слова Денисова Sports со ссылкой на ютуб-канал Вити Кравченко.

Игорь Денисов занимался футболом на профессиональном уровне с 2002 по 2019 гг. Выступая на позиции опорного полузащитника, он защищал цвета таких клубов, как петербургский "Зенит" (2002-2013 гг.), махачкалинское "Анжи" (2013 г.), московское "Динамо" (2013-2016 гг.), московский "Локомотив" (2016-2019 гг.). Кроме того, Денисов с 2008 по 2016 гг. провёл 53 матча в составе сборной России.

Денисов является 4-кратным чемпионом России, 3-кратным обладателем Кубка России, а также обладателем Кубка и Суперкубка России.

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