"К сожалению, люди, которые занимаются нашим футболом, очень круто разбираются, я уверен, в бизнесе, но мне кажется, футбол – это немножко, мягко скажем, другое. И футболом, конечно, должны управлять футбольные люди. Если, допустим гипотетически, взять меня и кинуть сейчас в "Лукойл", сказать: Игорь, подними мне там прибыль на 20%, – я ее не то что не подниму, через полгода "Лукойла" не будет. И меня вместе с ним", - приводит слова Денисова Sports со ссылкой на ютуб-канал Вити Кравченко.
Игорь Денисов занимался футболом на профессиональном уровне с 2002 по 2019 гг. Выступая на позиции опорного полузащитника, он защищал цвета таких клубов, как петербургский "Зенит" (2002-2013 гг.), махачкалинское "Анжи" (2013 г.), московское "Динамо" (2013-2016 гг.), московский "Локомотив" (2016-2019 гг.). Кроме того, Денисов с 2008 по 2016 гг. провёл 53 матча в составе сборной России.
Денисов является 4-кратным чемпионом России, 3-кратным обладателем Кубка России, а также обладателем Кубка и Суперкубка России.
Игорь Денисов: футболом должны управлять футбольные люди. Если меня кинуть в "Лукойл", через полгода "Лукойла" не будет
Бывший игрок сборной России Игорь Денисов поделился своим мнением о проблеме управления футболом в России.
Фото: ФК "Зенит"