«Каким я вижу свое развитие карьеры? У меня такое же видение, как у Арсена. При хорошей возможности я бы хотел попробовать себя в Европе. Но важно при этом понимать, что уже готов. Хотелось бы играть в Испании. Приятная атмосфера и футбол подходящий. Все техничные, наслаждаются игрой. При этом идет также силовая борьба, как и во всем современном футболе. Мне кажется, там было бы супер», — цитирует Окишора «СЭ».
Окишор дебютировал в основной команде «Динамо» в начале текущего сезона. На данный момент он сыграл четыре матча в Российской Премьер-Лиге и три в Кубке России, забив два гола и отдав одну результативную передачу, проведя на поле в общей сложности 185 минут. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.
Согласно оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 18-летнего полузащитника составляет 500 тысяч евро.
Окишор — о возможном переезде в Европу: у меня такое же видение, как у Захаряна
Полузащитник «Динамо» Виктор Окишор рассказал о своих карьерных планах и признался, что ориентируется на путь экс-одноклубника Арсена Захаряна.
Фото: ФК "Динамо"