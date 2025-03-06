«У нас последняя игра была победной, хотим продолжать эту серию, будем отдаваться на максимум на каждой тренировке, чтобы в игре показать все, на что способны. Конечно, чувствую эмоциональный всплеск, но все?таки надо немного подавить эти эмоции перед матчем, потому что они могут помешать.
Я лучше знаю соперника, знаю нюансы, игроков «Краснодара», в том числе по работе на тренировках. Может быть, мне в какой?то момент будет легче, так как я знаю все тонкости», — заявил Кокшаров «Матч ТВ».
20-летний Кокшаров перешел в «Пари НН» в зимнее трансферное окно на правах аренды из «Краснодара» и отличился результативными действиями в матче с «Акроном» (2:1), забив гол и отдав ассист. Аренда рассчитана до конца текущего сезона, а контракт с «Краснодаром» действует до 30 июня 2026 года.
В первой половине сезона Кокшаров сыграл лишь в двух матчах Кубка России за «Краснодар», а в матчах Российской Премьер-Лиги участия не принимал.
Стоит отметить, что нападающий уже включен в расширенный список сборной России на мартовский сбор.
Кокшаров: чувствую эмоциональный всплеск перед матчем с "Краснодаром"
Нападающий «Пари НН» Александр Кокшаров поделился своими мыслями перед матчем 20-го тура РПЛ с «Краснодаром».
Фото: ФК "Пари НН"