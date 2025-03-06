"У нас впереди 11 финалов. Я знаю, что мы сравнялись по очкам с "Зенитом" и "Краснодаром". Но мы должны смотреть на себя, а не на соперников, и думать о том, что можно улучшить", - цитирует Бабича Sport24.
В минувшем, 19-м, туре российской Премьер-лиги "Краснодар" и "Зенит" потеряли очки, сыграв вничью с самарскими "Крыльями Советов" (1:1) и московским ЦСКА (0:0) соответственно. "Спартак" в свою очередь обыграл на своем поле "Оренбург" и сравнялся по очкам с конкурентами. На данный момент турнирную таблицу возглавляют петербуржцы, которые опережают "быков" и красно-белых по дополнительным показателям.
Бабич: у "Спартака" впереди 11 финалов. Надо смотреть на себя, а не на соперников
Защитник "Спартака" Срджан Бабич ответил на вопрос о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"