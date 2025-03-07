Кто лучший в России на моем амплуа? Обляков. То, что есть в Ване, ни в ком больше не вижу. Он на каждую тренировку идет с детским азартом. Почти всегда первый по пробегу. Не любит уступать даже на тренировках, злится. Ну и шикарные передачи, видение поля — с таким рядом очень круто. Топовый, недооцененный игрок. Ваня — скрытый лидер, как Джака или Вирц в «Байере», Гравенберх в «Ливерпуле». О них мало кто говорит — хотя они вносят очень большой вклад. Русский Вирц, получается (смеется)! — цитирует Кисляка Sport24.
В текущем сезоне Обляков принял участие в 25 матчах за ЦСКА, забив 4 гола и отдав 5 результативных передач. По оценкам Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего полузащитника составляет 9 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года.
Обляков перешёл в ЦСКА из «Уфы» в 2018 году, обойдясь «армейцам» в 4 миллиона евро.
Кисляк: Обляков — русский Вирц. Топовый игрок, недооценен
Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк сравнил своего одноклубника Ивана Облякова с хавбеком «Байера» Флорианом Вирцем, отметив его уникальные качества.
Фото: ФК ЦСКА