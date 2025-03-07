"Конечно, готовы пригласить Александра Мостового на стажировку в "Пари НН". Если Александр захочет рассмотреть Нижний Новгород в качестве такой площадки, то мы будем несказанно рады. Войти в тренерский штаб? Это история, которую им надо будет обсудить с Гончаренко. Сначала нужно приехать и посмотреть, а потом уже обсуждать рабочее сотрудничество", - приводит слова Мелик-Гусейнова Sport24.
Ранее стало известно, что бывший игрок сборной России Александр Мостовой завершил обучение в Академии Российского футбольного союза и получил тренерскую лицензию УЕФА категории "А", которая дает возможность занимать должность главного тренера в команде Первой лиги или быть помощником в команде Российской Премьер-Лиги.
После 19-го тура "Пари Нижний Новгород" имеет в своём активе 19 очков, которые позволяют команде на данный момент занимать одиннадцатое место в турнирной таблице.
Гендиректор "Пари НН": готовы пригласить Мостового на стажировку
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов рассказал о возможном приглашении Александра Мостового для прохождения им стажировки в клубе.
Фото: социальные сети Мостового