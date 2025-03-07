"Конечно, шансы у Соболева в "Зените" еще будут, но сейчас он точно не игрок основного состава, пока Саша этот уровень не тянет. Хочется, чтобы он заиграл, забивал и не пропал как футболист. Посмотрим, многое может случиться — если Соболев будет забивать после каждого выхода на замену, заработает место в основе. Но пока кажется, что ему лучше будет уйти в аренду летом", - цитирует Непомнящего "РБ Спорт".
Александр Соболев перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" в летнее трансферное окно за 10 миллионов евро и заключил контракт до лета 2027 года. В текущем сезоне нападающий провел за петербуржцев во всех турнирах 18 матчей и отметился 2-мя забитыми мячами и 1-й результативной передачей. Сегодня, 7-го марта, форвард отмечает 28-й день рождения.
После 18-ти сыгранных туров сине-бело-голубые располагаются на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 40 набранными очками. Московский "Спартак" занимает второе место с таким же количеством очков в своем активе.
Непомнящий: Соболеву следует уйти в аренду этим летом
Российский тренер Валерий Непомнящий высказался об игре нападающего "Зенита" Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"