"У Эктова в контракте есть опция выкупа. Если он сыграет против "Рубина", то он будет автоматически выкуплен летом", - цитирует Удальцова "Матч ТВ".
Александр Эктов перешел в "Пари НН" из "Краснодара" в летнее трансферное окно на правах аренды. В текущем сезоне защитник провел во всех турнирах 17 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в 800 тысяч евро. Ранее Эктов выступал за "Оренбург", "Долгопрудный", "Краснодар" и ярославский "Шинник".
В "Пари НН" рассказали, при каком условии выкупят Эктова у "Краснодара"
Спортивный директор "Пари НН" Александр Удальцов высказался о возможном выкупе защитника Александра Эктова у "Краснодара".
Фото: ФК "Пари НН"