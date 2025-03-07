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В "Пари НН" рассказали, при каком условии выкупят Эктова у "Краснодара"

Спортивный директор "Пари НН" Александр Удальцов высказался о возможном выкупе защитника Александра Эктова у "Краснодара".
Фото: ФК "Пари НН"
"У Эктова в контракте есть опция выкупа. Если он сыграет против "Рубина", то он будет автоматически выкуплен летом", - цитирует Удальцова "Матч ТВ".

Александр Эктов перешел в "Пари НН" из "Краснодара" в летнее трансферное окно на правах аренды. В текущем сезоне защитник провел во всех турнирах 17 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в 800 тысяч евро. Ранее Эктов выступал за "Оренбург", "Долгопрудный", "Краснодар" и ярославский "Шинник".

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