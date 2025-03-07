"Футболист "Краснодара" в эпизоде с отменённым голом хозяев играл в мяч. Главное же — Кокшаров не сыграл в мяч, а попал в ногу сопернику. Видно, что Москалёв хотел свистнуть, но что он хотел свистнуть — вопрос. По направлению корпуса судьи было ощущение, как будто он хотел свистнуть фол в пользу "Краснодара". Думаю, он был не уверен и решил продолжить игру до VAR. VAR вмешался правильно. Это сложный момент, я бы не говорил, что Москалёв ошибся", - приводит слова Федотова "Чемпионат".
Нижегородский "Пари НН" в пятницу, 7 марта, на своем поле в рамках 20-го тура российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 принимал футбольный клуб "Краснодар".
Во втором тайме, когда счёт уже был 2:0 в пользу "быков" мяч в ворота гостей отправил Хуан Босельи. Но после проверки VAR главный судья встречи Владимир Москалев отменил взятие ворот, потому что чуть ранее нападающий нижегородцев Кокшаров, пытаясь пробить в касание, попал по ноге игрока "Краснодара" Ленини.
В итоге матч завершился победой гостей со счётом 3:0.
Арбитр Федотов отреагировал на отмену гола "Пари НН" в матче с "Краснодаром"
Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов поделился своим мнением об отмене гола "Пари НН" в матче с "Краснодаром" в 20-м туре чемпионата России по футболу сезона-2024/25.
Фото: ФК "Пари НН"