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Первак: давайте преклоним колено перед Дзюбой и скажем: "Ты — король!"

Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Первак высказался о нападающем "Акрона" Артеме Дзюбе, который повторил рекорд Александра Кержакова по забитым голам в российском футболе.
Фото: ФК "Акрон"
"Чего его хаять, если он забил 233 мяча. Давайте преклоним колено перед ним и скажем: "Дзюба, ты — король!". Так надо сказать. А чего нет-то? Это лучший бомбардир в истории чемпионатов России! Ну и кто он? Не король что ли, ё-маё? Надо быть объективными. Не проблема Дзюбы, что он успевает быть медийным, это только плюс футболу", — приводит слова Первака Legalbet.

Нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба 1 марта в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с нижегородским "Пари НН" забил гол, который стал 233-м в его профессиональной карьере. Тем самым, по данному показателю 36-летний форвард сравнялся с уже завершим карьеру экс-игроком "Зенита" и сборной России Александром Кержаковым.

Таким образом, следующий забитый гол выведет Дзюбу в единоличные лидеры гонки бомбардиров в истории отечественного футбола.

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