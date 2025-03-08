"У Станковича есть характер и хорошие тактические идеи. Он может стать тренером европейского топ-клуба. Путь будет для Станковича непростым, но не невозможным", - приводит слова Камоцци "РБ Спорт".
Сербский специалист Деян Станкович занимает пост главного тренера московского "Спартака" с мая 2024 года. Действующий контракт 46-летнего тренера с красно-белым коллективом рассчитан на срок до конца сезона-2025/26.
Ранее серб возглавлял такие клубы, как сербская "Црвена Звезда", итальянская "Сампдория", венгерский "Ференцварош". Среди достижений Станковича в тренерской карьере можно отметить, что он является 3-кратным чемпионом Сербии и 1-кратным чемпионом Венгрии.
Камоцци: Станкович может стать тренером европейского топ-клуба
Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался о нынешнем главном тренере московской команды Деяне Станковиче.
Фото: ФК "Спартак"