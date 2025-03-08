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Арбитр Федотов оценил правильность удаления "Факела" в матче с "Зенитом"

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов поделился своим мнением об удалении полузащитника воронежского "Факела" Вячеслава Якимова в матче 20-го тура РПЛ с петербургским "Зенитом".
Фото: ФК "Факел"
"Игрока "Зенита" задерживали, и неважно, что мяч потом не пошёл к центру поля. Здесь надо смотреть на расположение футболистов: Лусиано успел бы овладеть мячом и срезать угол, а дальше – выходить один на один с вратарём. Его скорость была выше, чем у последнего футболиста "Факела" в центре поля, который мог бы попытаться повлиять на эпизод. Мешков правильно расценил этот момент – это лишение явной возможности забить гол и красная карточка. VAR вмешиваться тут не должен", - приводит слова Федотова "Чемпионат".

Описываемый эпизод произошёл на 37-й минуте матча 20-го тура РПЛ сезона-2024/25 между воронежским "Факелом" и петербургским "Зенитом". Полузащитник хозяев Вячеслав Якимов руками придерживал нападающего гостей Лусиано, не позволяя, тем самым, аргентинцу убежать один на один с вратарем. Главный арбитр встречи Виталий Мешков расценил этот момент как фол последней надежды и сразу показал хавбеку красную карточку.

На момент написания новости в матче между "Факелом" и "Зенитом" перерыв. После первого тайма впереди петербуржцы со счётом 1:0. Единственный гол на 19-й минуте забил Лусиано.

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