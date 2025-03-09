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Заварзин: травма Тюкавина уменьшает шансы "Динамо" на чемпионство? Да их и так не было

Бывший генеральный директор "Динамо" Юрий Заварзин высказался о травме нападающего бело-голубых Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"
— Можно ли говорить, что травма Тюкавина уменьшает шансы "Динамо" на чемпионство?

— Да у бело-голубых и так никаких шансов не было. Есть очень много более мастеровитых команд. Был шанс в прошлом сезоне, но динамовцы им не воспользовались, - цитирует Заварзина "Матч ТВ".

Напомним, что нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин получил повреждение в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ростовом" (1:1). Нападающему была проведена операция на крестообразных связках колена. Сообщается, что восстановление форварда займет около 6-ти месяцев.

В текущем сезоне форвард провел за бело-голубых во всех турнирах 22 матча и записал на свой счет 8 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего форварда в 16 миллионов евро, контракт Тюкавина с клубом рассчитан до лета 2028 года.

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