"В принципе, угловой бился не по правилам. Мяч лежит в сантиметрах 10-15 от углового флажка. Гол засчитали, хотя VAR должен просматривать вообще все голы. Самое интересное, что судья-то стоит рядом. То есть судья видел, VAR видел, но гол засчитали. Понятно, что этих судей должны дисквалифицировать. Потому что, получается, по большому счету, у "Химок" забрали очко, ЦСКА подарили три очка", - приводит слова Селюка "ВсеПроСпорт".
Московский ЦСКА и подмосковные "Химки" встречались друг с другом 8 марта в рамках матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Игра завершилась победой "армейцев" со счётом 1:0 - единственный гол в матче был забит защитником ЦСКА Виллианом Рошей на 90+3 минуте после подачи углового в исполнении Миралема Пьянича.
Игру обслуживала судейская бригада во главе с Рафаэлем Шафеевым. На VAR работал Василий Казарцев.
Селюк: судьи в матче с "Химками" подарили ЦСКА три очка, их должны дисквалифицировать
Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился своим мнением о победном голе московского ЦСКА в матче 20-го тура РПЛ с подмосковными "Химками".
Фото: скриншот с трансляции эфира телеканала "Матч ТВ"