«Не хочу никого обидеть, но я скажу, что смогу быть лучше. Смогу быть лучше за счёт упорной работы. Не стоит обделять работу Артёма и остальных нападающих. Но я считаю, что мне по силам быть лучшим. Могу ли я забить больше 230 мячей? Да. Мне по силам», — заявил Агаларов «Чемпионату».
В текущем сезоне Агаларов принял участие в 24 матчах, где забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. По оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 24-летнего нападающего составляет 1 миллион евро.
За свою карьеру Агаларов отличился 46 забитыми мячами в различных турнирах, включая Российскую Премьер-Лигу, Кубок России, Первую и Вторую лигу.
Агаларов: мне по силам побить рекорд Дзюбы
Нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов заявил, что намерен превзойти рекорд Артёма Дзюбы, который недавно стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, забив 234-й гол.
Фото: ФК "Уфа"