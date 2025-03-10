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Арбитр Федотов: гол ЦСКА в ворота "Химок" был забит неправильно

Арбитр Игорь Федотов оценил эпизод из матча 20-го тура РПЛ между московским ЦСКА и подмосковными "Химками", где "армейцы" забили единственный гол в матче.
Фото: скриншот с трансляции эфира телеканала "Матч ТВ"
"Насчёт гола ЦСКА. Это не проблема Шафеева, хотя видел, как арбитры идут и проверяют, находится мяч в угловом секторе или нет. У Пьянича он, очевидно, находился не там — гол был забит неправильно. И ответственность здесь на ассистенте Абусуеве. VAR влезть не мог. Влез бы, если бы мяч покинул пределы поля, а потом был забит гол. А установка мяча перед угловым — это к арбитрам в поле", - приводит слова Федотова "Чемпионат".

8 марта в рамках матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 в Москве на стадионе "ВЭБ Арена" проходила встреча между столичным ЦСКА и подмосковными "Химками". Матч закончился победой "армейского" коллектива со счётом 1:0 - единственный гол в этой игре был забит защитником ЦСКА Виллианом Рошей на 90+3-й минуте после подачи углового в исполнении полузащитника Миралема Пьянича.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым. На VAR работал Василий Казарцев.

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