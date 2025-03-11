"Надеемся, что эта победа даст нам положительный импульс. Было много ничьих, нам нужно было победить", - сказал Галактионов в эфире "Матч ТВ".
Сегодня, 11 марта, состоялся матч второго этапа четвертьфинала Пути регионов Кубка России, в котором махачкалинское "Динамо" принимало на своем поле московский "Локомотив". Игра завершилась минимальной победой гостей со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе "железнодорожников" отметились защитник Александр Ненахов и нападающий Сергей Пиняев.
Галактионов: было много ничьих, "Локомотиву" нужно было победить
Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов прокомментировал победу над "Динамо" Махачкала в четвертьфинале Пути регионов Кубка России (2:1).
Фото: ФК "Локомотив"