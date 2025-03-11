Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Динамо Мх
1 - 2 1 2
ЛокомотивЗавершен
Краснодар
1 - 2 1 2
АхматЗавершен

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Барселона
3 - 1 3 1
БенфикаЗавершен
Интер
1 - 0 1 0
Фейеноорд1 тайм
Ливерпуль
0 - 1 0 1
ПСЖ1 тайм
Байер
0 - 0 0 0
Бавария1 тайм

Галактионов: было много ничьих, "Локомотиву" нужно было победить

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов прокомментировал победу над "Динамо" Махачкала в четвертьфинале Пути регионов Кубка России (2:1).
Фото: ФК "Локомотив"
"Надеемся, что эта победа даст нам положительный импульс. Было много ничьих, нам нужно было победить", - сказал Галактионов в эфире "Матч ТВ".

Сегодня, 11 марта, состоялся матч второго этапа четвертьфинала Пути регионов Кубка России, в котором махачкалинское "Динамо" принимало на своем поле московский "Локомотив". Игра завершилась минимальной победой гостей со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе "железнодорожников" отметились защитник Александр Ненахов и нападающий Сергей Пиняев.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится