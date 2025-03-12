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Радимов — о Глушенкове: после травмы он как инородное тело в "Зените"

Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о форме Максима Глушенкова, которого заменили в перерыве матча против «Факела».
Фото: ФК "Зенит"
«Мне кажется, что с Глушенковым что-то происходит, он хочет большего, чем он может. Когда он делал то, что от него требовалось, он забивал кучу голов, он убегал, ему отдавали. Он здорово решал моменты. А сейчас получается, что он как инородное тело после травмы. Все невпопад. Там надо ударить — он не бьет. Надо отдать пас — он не отдает. Вот как-то так про Глушенкова», — заявил Радимов «РБ Спорт».

В текущем сезоне Глушенков принял участие в 16 матчах во всех турнирах, где забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи. Согласно рейтингу портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 25-летнего полузащитника составляет 15 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2028 года.

После восстановления от травмы Глушенков провел 6 матчей за «Зенит», в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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