"Сыграл 15–20 минут с "Химками", с каждым недельным циклом еще будет набирать. Видно, что есть мастерство у игрока. Когда полностью наберет кондиции, все это увидят", - цитирует Мусаева "Матч ТВ".
Алеррандро перешел в ЦСКА из бразильского "РБ Брагантино" в зимнее трансферное окно за 4,2 миллионов евро и заключил контракт до конца 2027 года. Нападающий вышел на замену в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными "Химками" (1:0) и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего бразильца в 4 миллиона евро.
Сегодня, 12-го марта, ЦСКА примет на своем поле московское "Динамо" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.
Мусаев - об Алеррандро: видно, что есть мастерство у игрока, позже это увидят все
Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался об игре новичка Алеррандро.
Фото: ПФК ЦСКА