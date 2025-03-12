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Мусаев - об Алеррандро: видно, что есть мастерство у игрока, позже это увидят все

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался об игре новичка Алеррандро.
Фото: ПФК ЦСКА
"Сыграл 15–20 минут с "Химками", с каждым недельным циклом еще будет набирать. Видно, что есть мастерство у игрока. Когда полностью наберет кондиции, все это увидят", - цитирует Мусаева "Матч ТВ".

Алеррандро перешел в ЦСКА из бразильского "РБ Брагантино" в зимнее трансферное окно за 4,2 миллионов евро и заключил контракт до конца 2027 года. Нападающий вышел на замену в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными "Химками" (1:0) и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего бразильца в 4 миллиона евро.

Сегодня, 12-го марта, ЦСКА примет на своем поле московское "Динамо" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

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