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Ян Дюрица: Дзюба — легенда российского футбола, он заслужил рекорд по забитым мячам

Экс-игрок "Локомотива" Ян Дюрица высказался о рекорде Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"
"Дзюба — легенда российского футбола. Он провел очень много сезонов на высоком уровне. Это тот футболист, против которого защитникам всегда приходится играть на максимум. Артем заслужил этот рекорд по забитым мячам", - цитирует Дюрицу "РБ Спорт".

В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги тольяттинский "Акрон" на выезде одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" со счетом 2:0. Артем Дзюба в той встрече забил 234 мяч в своей карьере и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

В текущем сезоне Артем Дзюба провел за тольяттинский "Акрон" во всех турнирах 13 матчей и записал на свой счет 5 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего форварда в 1,8 миллионов евро, контракт Дзюбы с клубом рассчитан до конца этого сезона.

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