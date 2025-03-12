"Дзюба — легенда российского футбола. Он провел очень много сезонов на высоком уровне. Это тот футболист, против которого защитникам всегда приходится играть на максимум. Артем заслужил этот рекорд по забитым мячам", - цитирует Дюрицу "РБ Спорт".
В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги тольяттинский "Акрон" на выезде одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" со счетом 2:0. Артем Дзюба в той встрече забил 234 мяч в своей карьере и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.
В текущем сезоне Артем Дзюба провел за тольяттинский "Акрон" во всех турнирах 13 матчей и записал на свой счет 5 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего форварда в 1,8 миллионов евро, контракт Дзюбы с клубом рассчитан до конца этого сезона.
Ян Дюрица: Дзюба — легенда российского футбола, он заслужил рекорд по забитым мячам
Экс-игрок "Локомотива" Ян Дюрица высказался о рекорде Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"