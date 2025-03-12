"Все понравилось. Кубок России, борьба. Качество поля вряд ли бы позволило играть по-другому. У нас получилась хорошая комбинация, после которой мы забили и довели матч до победы, которая была трудной и тяжелой. Замены были запланированы. Хотели дать сыграть Лобову, но счет был хрупким, напряжение большим, поэтому решили выпустить более опытного футболиста", - приводит слова Семака "Матч ТВ".
12 марта в Ростове-на-Дону на стадионе "Ростов Арена" состоялся первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России по футболу сезона-2024/25 между местным "Ростовом" и петербургским "Зенитом". Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0. Единственный гол в матче был забит на 79-й минуте - его автором стал Матео Кассьерра. Ответный матч состоится 16 апреля в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена".
"Все понравилось". Семак - о победе "Зенита" над "Ростовом" в Кубке России
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 с "Ростовом" (1:0).
Фото: ФК "Зенит"