Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Олимпиакос
20:45
Буде-ГлимтНе начат
Лацио
20:45
Виктория ПНе начат
Айнтрахт
20:45
АяксНе начат
Атлетик
20:45
РомаНе начат
Лион
23:00
ФКСБНе начат
Тоттенхэм
23:00
АЗ АлкмарНе начат
Манчестер Юнайтед
23:00
Реал СосьедадНе начат
Рейнджерс
23:00
ФенербахчеНе начат

Лига конференций УЕФА

Лугано
20:45
ЦелеНе начат
Рапид
20:45
БорацНе начат
Серкль Брюгге
20:45
ЯгеллонияНе начат
Юргорден
20:45
ПафосНе начат
Витория
23:00
БетисНе начат
Фиорентина
23:00
ПанатинаикосНе начат
Легия
23:00
МольдеНе начат
Челси
23:00
КопенгагенНе начат

Врач "Динамо" рассказал, когда Глебов может вернуться на поле

Главный врач московского "Динамо" Александр Родионов высказался о травме полузащитника Данила Глебова.
Фото: ФК "Динамо"
"С Глебовым всё хорошо, в четверг у него будет return to play, а в пятницу уже общая группа. Он готовится к игре, а выйдет в основном составе или нет — решит тренер", - цитирует Родионова "Матч ТВ".

Данил Глебов перешел в московское "Динамо" в зимнее трансферное окно и заключил контракт до конца 2030 года. Полузащитник провел за бело-голубых во всех турнирах 2 встречи и не отметился результативными действиями.

После 20-ти сыгранных туров команда Марцела Лички располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками. В 21-м туре РПЛ бело-голубые сыграют на выезде с московским "Локомотивом".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится