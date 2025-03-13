"С Глебовым всё хорошо, в четверг у него будет return to play, а в пятницу уже общая группа. Он готовится к игре, а выйдет в основном составе или нет — решит тренер", - цитирует Родионова "Матч ТВ".
Данил Глебов перешел в московское "Динамо" в зимнее трансферное окно и заключил контракт до конца 2030 года. Полузащитник провел за бело-голубых во всех турнирах 2 встречи и не отметился результативными действиями.
После 20-ти сыгранных туров команда Марцела Лички располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками. В 21-м туре РПЛ бело-голубые сыграют на выезде с московским "Локомотивом".
Врач "Динамо" рассказал, когда Глебов может вернуться на поле
Главный врач московского "Динамо" Александр Родионов высказался о травме полузащитника Данила Глебова.
Фото: ФК "Динамо"