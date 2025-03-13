"Верю, что из ЦСКА я могу перейти в европейский клуб из топ-5 лиг. За мной следит много команд уже сейчас, но я себя отлично чувствую в ЦСКА. Если мне удастся провести здесь десять лет карьеры, я готов к этому", - цитирует Койта "РБ Спорт".
Секу Койта перешел в ЦСКА из австрийского "РБ Зальцбург" в летнее трансферное окно на правах свободного агента и заключил контракт до лета 2027 года. В текущем сезоне форвард провел во всех турнирах 23 матча и записал на свой счет 2 забитых мяча и 1 результативную передачу.
После 20-ти сыгранных туров ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 35-ю набранными очками. В 21-м туре Российской Премьер-Лиги команда Марко Николича сыграет на выезде с тольяттинским "Акроном".
Секу Койта: готов провести десять лет в ЦСКА
Нападающий ЦСКА Секу Койта высказался о возможном переходе в европейский клуб из топ-5 лиг.
Фото: ПФК ЦСКА