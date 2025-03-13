Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Олимпиакос
20:45
Буде-ГлимтНе начат
Лацио
20:45
Виктория ПНе начат
Айнтрахт
20:45
АяксНе начат
Атлетик
20:45
РомаНе начат
Лион
23:00
ФКСБНе начат
Тоттенхэм
23:00
АЗ АлкмарНе начат
Манчестер Юнайтед
23:00
Реал СосьедадНе начат
Рейнджерс
23:00
ФенербахчеНе начат

Лига конференций УЕФА

Лугано
20:45
ЦелеНе начат
Рапид
20:45
БорацНе начат
Серкль Брюгге
20:45
ЯгеллонияНе начат
Юргорден
20:45
ПафосНе начат
Витория
23:00
БетисНе начат
Фиорентина
23:00
ПанатинаикосНе начат
Легия
23:00
МольдеНе начат
Челси
23:00
КопенгагенНе начат

Секу Койта: готов провести десять лет в ЦСКА

Нападающий ЦСКА Секу Койта высказался о возможном переходе в европейский клуб из топ-5 лиг.
Фото: ПФК ЦСКА
"Верю, что из ЦСКА я могу перейти в европейский клуб из топ-5 лиг. За мной следит много команд уже сейчас, но я себя отлично чувствую в ЦСКА. Если мне удастся провести здесь десять лет карьеры, я готов к этому", - цитирует Койта "РБ Спорт".

Секу Койта перешел в ЦСКА из австрийского "РБ Зальцбург" в летнее трансферное окно на правах свободного агента и заключил контракт до лета 2027 года. В текущем сезоне форвард провел во всех турнирах 23 матча и записал на свой счет 2 забитых мяча и 1 результативную передачу.

После 20-ти сыгранных туров ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 35-ю набранными очками. В 21-м туре Российской Премьер-Лиги команда Марко Николича сыграет на выезде с тольяттинским "Акроном".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится