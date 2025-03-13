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"Наступил на своё эго". Селюк похвалил Карпина за вызов Дзюбы в сборную России

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал вызов в сборную России нападающего тольяттинского "Акрона" Артёма Дзюбы.
Фото: РФС
"Я в шоке. Это очень хорошо. Надеюсь, что Карпин выпустит Дзюбу. Видимо, Карпину надоело, что большинство людей считает, что он незаслуженно не вызывал Артёма из-за своего эго. Карпин — молодец, наступил на своё эго и пригласил Дзюбу. Считаю это нормальным, в футболе не должно быть "любишь-не любишь". С точки зрения футбола это правильно", — приводит слова Селюка Metaratings.

13 марта был опубликован окончательный состав сборной России по футболу на учебно-тренировочный сбор, который пройдет с 17 по 25 марта 2025 года. В него вошёл 36-летний нападающий тольяттинского "Акрона" Артём Дзюба, который в последний раз играл за национальную команду в июне 2021 года.

Сборная России проведёт два товарищеских матча: 19 марта россияне встретятся с командой Гренады, а 25 марта - с командой Замбии.

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