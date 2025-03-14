«Здорово, что теперь клуб представлен и в главной сборной страны таким звонким футболистом! Рад, что мы помогли ему обрести вторую молодость и таким образом вписаться в возрастные рамки сборной. Желаю Артёму удачи в матче против ЦСКА и в ближайших матчах сборной!» — цитирует Морозова «Матч ТВ».
Артем Дзюба присоединился к «Акрону» в сентябре 2024 года на правах свободного агента. За это время 36-летний нападающий провёл 14 матчей во всех турнирах, забив 6 голов и сделав 3 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца текущего сезона. Текущая рыночная стоимость форварда составляет 1,8 миллионов евро по версии Transfermarkt.
Кроме того, Дзюба стал первым игроком «Акрона», получившим вызов в основную команду сборной России.
Владелец "Акрона": помогли Дзюбе обрести вторую молодость
Владелец «Акрона» Павел Морозов прокомментировал вызов нападающего команды Артёма Дзюбы в сборную России на мартовские товарищеские матчи.
Фото: ФК "Акрон"