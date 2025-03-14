«Я не верил, что Дзюбу вызовут в сборную России. Даже спорил с помощником Карпина Николаем Писаревым, который утверждал, что такие исключения возможны. Я все равно стоял на своем и говорил, что такого просто быть не может», — заявил Радимов «Матч ТВ».
Артем Дзюба имеет шансы установить рекорд по количеству голов, забитых за сборную России, в предстоящих матчах с командами Замбии и Гренады. На данный момент у 36-летнего нападающего 30 голов, что ставит его в один ряд с Александром Кержаковым.
Стоит отметить, что Валерий Карпин, возглавляющий сборную России с 26 июля 2021 года, до этого ни разу не вызвал Дзюбу на сборы.
Радимов: спорил с помощником Карпина, что Дзюбу не вызовут
Экс-игрок сборной России Владислав Радимов признался, что сомневался в возвращении Артема Дзюбы в национальную команду.
Фото: ФК "Акрон"