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Ташуев не исключает победы "Ахмата" в Кубке России

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев поделился мнением о шансах своей команды на победу в Кубке России.
Фото: ФК "Ахмат"
«Способен ли «Ахмат» замахнуться на победу в турнире? Ребят, ну мы идем от игры к игре. Посмотрим, как карта ляжет», — цитирует Ташуева «РБ Спорт».

В 1/4 финала Пути регионов Кубка России «Ахмат» победил «Краснодар» (2:1), пробившись в следующий этап турнира.

По результатам жеребьевки «Ахмат» в 1/2 финала сыграет с московским «Локомотивом».

Грозненский «Ахмат» выигрывал Кубок России один раз в своей истории. Это произошло в 2004 году в финальном матче против «Крыльев Советов». Игра завершилась со счётом 1:0, в компенсированное время отличился Андрей Федьков.

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