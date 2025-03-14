«Способен ли «Ахмат» замахнуться на победу в турнире? Ребят, ну мы идем от игры к игре. Посмотрим, как карта ляжет», — цитирует Ташуева «РБ Спорт».
В 1/4 финала Пути регионов Кубка России «Ахмат» победил «Краснодар» (2:1), пробившись в следующий этап турнира.
По результатам жеребьевки «Ахмат» в 1/2 финала сыграет с московским «Локомотивом».
Грозненский «Ахмат» выигрывал Кубок России один раз в своей истории. Это произошло в 2004 году в финальном матче против «Крыльев Советов». Игра завершилась со счётом 1:0, в компенсированное время отличился Андрей Федьков.
Ташуев не исключает победы "Ахмата" в Кубке России
Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев поделился мнением о шансах своей команды на победу в Кубке России.
Фото: ФК "Ахмат"