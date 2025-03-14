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Игрок "Зенита" Зделар: хорошо, что стадион "Спартака" будет полный

Полузащитник петербургского "Зенита" Саша Зделар поделился своими ожиданиями от предстоящего матча 21-го тура РПЛ сезона-2024/25 с московским "Спартаком".
Фото: ФК "Зенит"
— Очень часто в матчах "Зенита" и "Спартака" на первый план выходят эмоции. Чего в этом смысле ожидаете в воскресенье?
— Конечно, эмоции всегда есть в футболе, и когда мы играем, их много. Слышал, что стадион будет полный, и это хорошо для всех нас, чтобы мы показали, на что способны.

Матч между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом", который запланирован на воскресенье, 16 марта, завершит программу 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Встреча состоится на московском стадионе "Лукойл Арена" и начнется в 19:45 по московскому времени. Главным арбитром матча был назначен Сергей Иванов.

Ранее "Спартак" объявил о том, что клуб реализовал все билеты, которые поступили в продажу.

Источник: официальный сайт ФК "Зенит"

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