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В "Ростове" прокомментировали информацию о переменах в руководстве клуба

Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин прокомментировал информацию о пременах в руководстве клуба.
Фото: ФК "Ростов"
"Это не соответствует действительности. Об этом ранее говорил и президент клуба Арташес Арутюнянц. Неприятно, что накануне южного дерби с "Краснодаром" в медиа появляются сплетни и лживая информация", - цитирует Рыскина "РБ Спорт".

Ранее в СМИ появилась информация, что владелец греческого ПАОКа Иван Саввиди в ближайшее время получит пакет акций от Арташеса Арутюнянца и станет владельцем "Ростова". Сообщалось, что клуб станет частным, а Саввиди намерен наладить партнерские отношения между южанами и ПАОКом.

После 20-ти сыгранных туров "Ростов" занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 30-ю набранными очками. В 21-м туре чемпионата России команда Джонатана Альбы примет на своем поле "Краснодар".

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